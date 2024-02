São Paulo vai com Ferraresi na zaga para encarar o Guarani no Paulistão

O São Paulo terá novidades na zaga contra o Guarani, neste domingo (25), pela décima rodada do Campeonato Paulista. Com a dupla titular suspensa, o Tricolor deve ter Alan Franco e Ferraresi no miolo central da defesa em Campinas (SP). "Pronto e preparado", o venezuelano celebrou a nova oportunidade no onze inicial da equipe.

"A preparação é a mesma. Pessoalmente, eu treino toda semana como se fosse jogar e, no dia da partida, depende do técnico decidir isso. Treino todo dia pensando que vou jogar. Estou pronto e preparado, aproveitar a oportunidade e ajudar a equipe", disse à SPFC Play.

A partida é importante para o São Paulo voltar à zona de classificação no Paulistão. Sem vencer há três jogos, o Tricolor ocupa a terceira colocação do Grupo D, com 14 pontos - um atrás de Novorizontino, líder pelo saldo de gols, e São Bernardo, segundo colocado. O Botafogo-SP, lanterna com oito, completa a chave.

Para Ferraresi, o clube do Morumbis está no grupo mais difícil do Estadual, mas vai ao gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa com mentalidade para vencer o Bugre e voltar para São Paulo com três pontos a mais na competição.

"Sabemos que o jogo é muito importante para nós, mais por conta da classificação. Estamos no grupo mais difícil [do Paulistão], mas temos um jogo a menos. Vamos para a partida preparados, com mentalidade para ganhar e buscar os três pontos em Campinas", declarou.

No compromisso, entretanto, o São Paulo não terá o apoio do seu torcedor no estádio, que contará apenas com apoiadores do Guarani. O zagueiro de 25 anos exaltou a torcida são-paulina, que fazem os atletas darem o melhor em campo em todos os duelos.

"Ter a nossa torcida no campo sempre ajuda. Eles dão um 'plus' para nós, mas sabemos que temos 20 milhões de torcedores atrás quando jogamos e temos que fazer o melhor. Estamos jogando no São Paulo e tem que ser assim todos os jogos", finalizou o venezuelano.

Até o momento, Ferraresi soma duas partidas na temporada, contra Mirassol e Água Santa, ambos como titular. Com o defensor provavelmente entre os titulares, por fim, o Tricolor visita o Guarani às 18 horas (de Brasília) deste domingo (25), em Campinas (SP).