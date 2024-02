Retornos de Giuliano e Cazares ampliam opções para Carille no Santos

O Santos pode ter duas novidades para o jogo contra o São Bernardo, que ocorre neste domingo (25), no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Trata-se dos meio-campista Giuliano e Cazares.

Ambos os jogadores, que estavam lesionados, encontram-se no estágio final de suas recuperações. Giuliano desfalca o time desde o fim de janeiro, quando sofreu uma lesão na panturrilha esquerda durante o clássico com o Palmeiras, no Allianz Parque.

Nesta semana, o experiente atleta voltou a treinar normalmente com o grupo no CT Rei Pelé e deve ficar à disposição do técnico Fábio Carille para a partida deste fim de semana.

Em contrapartida, Cazares ainda é dúvida. Ele fez parte dos trabalhos com os companheiros mas, na última sexta, só ficou na transição física no CT e não acompanhou o elenco, que treinou no gramado da Vila Belmiro.

O possível retorno da dupla será muito comemorado por Carille. Com os dois, o treinador tem um leque ainda maior de opções para escalar o Santos.

Nos últimos jogos, por exemplo, sem um armador de origem, o comandante precisou improvisar. Na derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, na rodada anterior, ele montou a equipe com o atacante Willian Bigode na função, um pouco atrás de Morelos, que atuou como camisa 9.

Já no clássico diante do São Paulo, Carille puxou Otero para o meio e colocou Pedrinho, que não vive bom momento, na ponta direita. O esquema também não funcionou como esperado.

Agora, com Giuliano ou Cazares, o técnico pode manter Otero na posição que ele vem se destacando, no lado direito. Pela esquerda, Guilherme deve seguir como titular. A vaga para ser referência no ataque é disputada por três nomes: Willian Bigode, Furch e Morelos.

O duelo entre Santos e São Bernardo ocorre às 11h (de Brasília) deste domingo. O Peixe, já classificado, vive situação confortável no Paulistão, ocupando a liderança do Grupo A e da tabela geral do torneio, com 19 pontos.