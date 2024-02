Com retorno de Raphael Veiga, Abel define Palmeiras contra o Mirassol

Palmeiras e Mirassol se enfrentam logo mais na Arena Barueri, às 18h, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Recuperado de uma infecção no olho, Raphael Veiga é a principal novidade no Palmeiras junto de Anibal Moreno. Em contrapartida, Gustavo Gómez, lesionado, é desfalque no time de Abel Ferreira.

O Palmeiras é líder do grupo B, com 18 pontos, enquanto o Mirassol é o segundo do grupo C, com 14.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Richard Ríos, Aníbal Moreno, Zé Rafae e Raphael Veiga;; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Mirassol: Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luis Otavio, Marce, Danielzinho, Gabriel, Chico Kim, Fernandinho, Negueba e Dellatorre. Técnico: Mozart.