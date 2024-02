Nem parece que caiu: Santos vive clima de festa com titulares e casa cheia

Em boa fase, o Santos se recusa a poupar titulares e quer fazer a festa com a torcida contra o São Bernardo, amanhã, às 11h, no MorumBis, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Classificado e líder geral do grupo A do Paulista, o Santos até poderia poupar seus titulares e evitar desgastes, mas deve ir com força máxima no domingo. A diretoria está disposta a proporcionar uma grande festa ao torcedor que comparecer ao estádio.

Carille leva em consideração manter a liderança geral pelo peso do mando de campo no mata-mata, mas também quer agradar. O técnico, inclusive, deve utilizar Giuliano, recuperado de lesão.

A diretoria ainda negocia um novo lote de ingressos com o São Paulo para superar o número de 43.500 ingressos vendidos. A expectativa é alcançar 50 mil bilhetes, mas o Peixe esbarra na venda das cadeiras cativas.

O Peixe fez uma espécie de força-tarefa para lotar o MorumBis. O clube baixou o valor do ingresso e abriu um novo lote a cada carga esgotada.

Na expectativa por arrancar pontos no MorumBis, o Peixe ampliaria o bom momento e o clima com o torcedor, amenizando a dor pela queda. Carille já falou sobre a expectativa de lutar pelo título do Paulistão. Na sequência, o time se preparará para a Série B.

Um possível time para enfrentar o São Bernardo é João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Pituca e Giuliano; Pedrinho (Otero), Guilherme e Morelos.