Mulher de jogador do Fortaleza relata drama ao descobrir ataque a ônibus

A publicitária Suellen Santana Affini, esposa do volante Lucas Sasha, do Fortaleza, relatou a aflição ao falar com o marido pelo telefone logo após o ônibus do time ser atacado com bombas e pedras, na última quarta-feira.

Era por volta de 00:30 de quinta-feira quando Lucas me mandou mensagem dizendo que estava indo pro hotel. Nos despedimos. Vinte e cinco minutos depois, vejo uma chamada perdida no celular. Imaginei logo que algo estava errado. Então, eu retorno. Lucas começa a me contar o ocorrido, ainda em estado de choque, de tudo que tinha acontecido Suellen Santana Affini, ao UOL

Até difícil encontrar palavras para descrever o sentimento de receber uma ligação dessas. A gente não tem dimensão na hora. Saber que poderia ter sido uma ligação vinda de outra pessoa e que eu não poderia mais ouvir a voz do meu marido. É isso que passa pela nossa cabeça. Então, só tenho a agradecer a Deus pelo livramento Suellen Santana Affini

Filho questionou ferimento do pai

Suellen e Lucas são pais do pequeno Theo, 2 anos, que tem questionado o motivo de tantos arranhões pelo corpo do pai.

"O Theo, quando vê os machucados, fala: 'por que o papai tá dodói?'. Ele mostra um raladinho que fez no joelho e fala que o neném também está dodói. Ele faz isso para mostrar pro pai que se solidariza de alguma forma", explicou.

O que diz Lucas Sasha

"Muito triste tudo isso que aconteceu. A gente leva uma gratidão enorme no peito, porque poderia ter sido muito pior. Esses bandidos terroristas, porque quem faz bomba é um ato terrorista. Quero deixar sobre um capítulo que já passou, livramento de Deus. Agora, olhar pra frente."

O ataque ao ônibus

Seis jogadores do Fortaleza ficaram feridos após o ônibus da delegação ser atacado por torcedores do Sport. O episódio aconteceu após o empate por 1 a 1, na última quarta-feira, pela Copa do Nordeste.

Os torcedores atiraram bombas e pedras na saída da Arena Pernambuco. Os times se enfrentaram pela quarta rodada da fase de grupos da competição.

Seis jogadores foram atingidos, e a delegação foi levada ao hospital mais próximo. O goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, o lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez e o volante Lucas Sasha se machucaram.