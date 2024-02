Alemão: Kane decide, Bayern vence Leipzig no fim e segue na perseguição ao Leverkusen

Na tarde deste sábado, a 23ª rodada da Bundesliga ganhou sequência. Jogando em casa, o Bayern bateu o RB Leipzig já no fim da partida, por 2 a 1, na Allianz Arena. Harry Kane anotou os dois gols dos bávaros, enquanto Sesko descontou para a equipe visitante.

Com o resultado, o Bayern segue na perseguição ao líder Leverkusen. A equipe da Baviera chegou aos 53 pontos e manteve a distância de oito pontos para o rival. Do outro lado, o Leipzig ficou com os mesmos 40 pontos que tinha no início da rodada e aparece na quinta colocação.

Os dois times voltam a jogar pelo Campeonato Alemão em dias distintos. Na próxima sexta-feira (01/3), o Bayern visita o Freiburg, a partir das 16h30 (de Brasília), no Europa-Park Stadion, pela 24ª rodada da competição.

Já o RB Leipzig retorna aos gramados no próximo sábado (02/3). A equipe de Marco Rose terá pela frente o Bochum, fora de casa, às 11h30. O confronto será realizado no Vonovia Ruhrstadion.

O jogo

A primeira chance clara de jogo saiu logo aos quatro minutos. Harry Kane tocou para Guerreiro do lado esquerdo. O português fez cruzamento na medida e encontrou o centroavante, que cabeceou. O goleiro Blaswich, por sua vez, foi buscar e fez grande defesa para impedir o gol do Bayern.

Com 33 minutos, o Bayern teve outra grande chance para abrir o marcador. Musiala encontrou lindo passe para Sané, que invadiu a grande área na velocidade. O alemão tentou driblar o goleiro Blaswich, mas o arqueiro levou a melhor e fez com que o atacante perdesse ângulo para a batida.

Com 41 minutos, quase saiu um gol de Puskas na Allianz Arena. Pavlovic lançou na grande área e Muller escorou de cabeça para o meio. Kane virou uma bicicleta, mas não pegou tão bem e Blaswich ficou com a bola sem sustos.

Aos sete minutos da segunda etapa, o RB Leipzig teve sua primeira chance na partida. Haidara arriscou de fora da área, mas Neuer estava lá para defender. Na cobrança de escanteio de Xavi Simmons, Simakan bateu de primeira, quase que de voleio, mas mandou para fora.

Mas foi o Bayern quem inaugurou o marcador. Com dez minutos, Musiala fez grande jogada e encontrou linda assistência para Harry Kane. O inglês adentrou a grande área e bateu rasteiro, cruzado, para fazer o primeiro do jogo: 1 a 0.

Aos 15 minutos, Neuer salvou o Bayern de levar o empate. Sesko recebeu grande passe e saiu cara a cara com o alemão, que conseguiu fazer grande defesa com o braço esquerdo.

No entanto, aos 25 minutos, o Lepzig conseguiu igualar: Sesko finalizou e Goretzka, na tentativa de bloquear o chute, desviou e acabou com qualquer chance de defesa de Neuer.

Mas já no apagar das luzes, o Bayern não desistiu e buscou a virada com seu artilheiro. Choupo Moting fez jogada pela esquerda e tocou para Kane, que conseguiu um lindo voleio para superar o goleiro adversário e fazer o gol da vitória bávara.

Veja mais resultados do Campeonato Alemão neste sábado:

Union Berlin 2 x 2 Heidenheim

Werder Bremen 1 x 1 Darmstadt

Stuttgart 1 x 1 Colônia

Borussia Monchengladbach 5 x 2 Bochum