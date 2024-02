Juventus anuncia jovem meio-campista que estava no Boca Juniors

Na manhã deste sábado, a Juventus anunciou a contratação de Francisco Martin Barido. Nascido em 2008, o jovem meio-campista canhoto assinou contrato até 2026.

O atleta chega no time italiano após defender o Boca Juniors, clube que o revelou. Além disso, Martin também soma passagem pela seleção sub-15 da Argentina.

Ufficiale l'acquisto a titolo definitivo fino al 2026 del trequartista Francisco Martin Barido dal @BocaJrsOficial Benvenuto, Francisco! ???? ? JuventusFC (@juventusfc) February 24, 2024

Vice-líder do Campeonato Italiano com nove pontos atrás da Inter, a Juventus retorna aos gramados neste domingo, diante do Frosinone, pela 26ª rodada da competição. A bola rola às 8h30 (de Brasília), no Juventus Stadium.