Fortaleza volta atrás e abre treino para torcedores após ataque a ônibus

O Fortaleza mudou de ideia e confirmou que o treino deste sábado, às 16 horas (de Brasília), será aberto aos torcedores. Ontem, o clube havia anunciado que os futuros treinos seriam fechados.

A justificativa era para o clube seguir focado em dar assistência aos atletas feridos e aos familiares deles devido ao ataque da torcida do Sport ao ônibus dos jogadores do Leão do Pici, o qual deixou seis jogadores feridos: João Ricardo, Dudu, Titi, Brítez, Lucas Sasha e Gonzalo Escobar.

"Atendendo a pedidos, contamos com você!"

Hoje, a partir das 16h, os portões do Centro de Excelência Alcides Santos estarão abertos para receber a Nação Tricolor.



Com segurança e respeito, hora de abraçar o nosso time: jogadores, comissão técnica, staff e diretoria.

A equipe se prepara para o duelo diante do Fluminense-PI, válido pela primeira rodada da Copa do Brasil. A bola rola às 20 horas (de Brasília) na próxima quinta-feira, no Estádio Lindolfo Monteiro.

Por fim, por conta do ato lamentável por parte de torcedores do Sport, o presidente do STJD, José Perdiz, decidiu que os próximos jogos do time pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil serão com portões fechados, além de que, como visitante, os ingressos também não serão disponibilizados.