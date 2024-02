Douglas Luiz faz dois gols na vitória do Aston Villa sobre o Nottingham

Douglas Luiz voltou a ser fundamental com a camisa do Aston Villa em jogo do Campeonato Inglês. Neste sábado, o meio-campista brasileiro fez 2 gols na vitória por 4 a 2 sobre o Nottingham Forest, pela 26ª rodada da competição.

Na temporada, Douglas Luiz chegou a 9 gols em 25 apresentações. Uma das peças fundamentais do Aston Villa, Douglas Luiz provavelmente está recebendo atenção especial de Dorival Júnior, o novo técnico da Seleção Brasileira.

Segundo dados da SofaScore, Douglas Luiz ainda tem 90% de acerto em passes, 68% de acerto em passes longos, 40 toques decisivos para companheiros, 145 bolas recuperadas e 47 desarmes.

O resultado deste sábado consolidou o Aston Villa no quarto lugar do Campeonato Inglês. O time soma 52 pontos e hoje estaria garantido na próxima fase da Champions League.

Fulham vence Manchester United

O Fulham venceu os Red Devils por 2 a 1 neste sábado (24), em Old Trafford, pela 26ª rodada da Premier League. Foi a primeira vez em 20 anos que a equipe superou os rivais na competição.