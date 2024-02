Destaque do Corinthians, Wesley desperta interesse do Bétis, da Espanha

O ponta Wesley, que vem sendo um dos destaques do Corinthians, desperta o interesse de clubes do futebol europeu. Um dos interessados é o Betis, equipe espanhola que monitora o camisa 36 há tempos.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a tendência é que o Corinthians seja procurado em breve por agremiações do Velho Continente para tratar de Wesley, mesmo com a janela de transferências europeia fechada. A expectativa, inclusive, é que mais de um clube formalize proposta para contar com o garoto a partir do meio do ano.

O Corinthians não vê Wesley como inegociável, mas só topa vender seu ativo por um alto valor. Em entrevista à ESPN, em dezembro, o presidente Augusto Melo disse que o clube recusou uma proposta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões na cotação da época) pelo Filho do Terrão. Uma das promessas de Melo durante a campanha presidencial era justamente valorizar os garotos revelados na base e negociá-los apenas por uma boa quantia.

O Timão possui 70% dos direitos econômicos de Wesley, que tem vínculo com o clube até agosto de 2027. Sua multa rescisória para o mercado exterior está avaliada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 541 milhões).

Na temporada atual, Wesley possui 10 jogos (seis como titular), dois gols e uma assistência. O jovem se consolidou como titular absoluto na ponta esquerda com António Oliveira e vem recebendo elogios da Fiel Torcida.

Desde que foi promovido ao profissional, em 2023, o jovem de 18 anos acumula 48 partidas (17 como titular) e quatro gols marcados.