Sumiço, expulsão e flagra no motel: as crises de MC Gui e Nego do Borel

Os cantores Nego do Borel e MC Gui vão trocar o palco pelo ringue neste fim de semana. Eles são dois dos convidados do Fight Music Show 4, que terá Popó enfrentando o ex-BBB Bambam na luta principal.

A trajetória de ambos é muito semelhante: do início meteórico a polêmicas, acusações e participação em reality show.

Nego do Borel

Sumiço

O cantor desapareceu em outubro de 2021 e mobilizou a polícia do Rio. A mãe, Roseli Viana, fez boletim de ocorrência pelo desaparecimento. Ele foi encontrado em um motel, em Vila Isabel, onde passou mais de 12 horas com duas mulheres.

Expulsão

Ele foi expulso de "A Fazenda 13" após ser acusado pelos espectadores de abuso contra a modelo Dayane Mello, depois de uma festa do programa. Dayane estava sob efeito de álcool e, durante a madrugada, com os demais participantes dormindo, Nego do Borel se deitou na cama com a moça, que não reagia às investidas por estar inconsciente.

Em nota na época, a Record afirmou que "diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do participante da competição". Após o caso, Dayane se pronunciou dizendo que não foi abusada por Nego do Borel.

Violência doméstica

A ex-namorada do artista Duda Reis o denunciou por lesão corporal e estupro. Em resposta, Borel entrou com ação por injúria contra a ex, mas a tentativa foi negada pela Justiça.

Transfobia

Em 2019, foi acusado de transfobia, ao se dirigir à travesti Luisa Marilac chamando-a de "homem gato" nas redes sociais. Ele chegou a ser vaiado durante uma apresentação e teve contratos rescindidos.

MC Gui

Traição

MC Gui foi flagrado por sua então namorada, Bia Michelle, no motel com outra mulher, em abril de 2023. Desconfiada de uma traição, ela seguiu o cantor e descobriu que ele estava com uma garota de programa no local.

Reality show

Sua passagem por "A Fazenda" foi mais tranquila do que a de Borel, e na mesma edição, mas também teve polêmica. Ele ficou muito próximo de Aline Mineiro durante o programa e isso resultou no primeiro término com Bia.

Bullying com criança

Em 2019, quando começou a estourar, o cantor foi questionado por criticar uma criança na Disney. Depois da repercussão negativa, ele justificou que postou o vídeo da garota por achá-la parecida com a Boo, de Monstros S.A.

Sem isolamento social

Durante a pandemia de covid-19, MC Gui fez sua festa de aniversário de 23 anos com muita aglomeração. Também foi durante a pandemia que o cantor foi flagrado dentro de um cassino clandestino em uma ação da Polícia Civil em São Paulo.

O que é o Fight Music Show?

Em sua quarta edição, o Fight Music Show foi criado em 2022 e é um evento de lutas que reúne famosos e ex-lutadores profissionais. Popó fez uma luta de exibição com Whindersson Nunes (empate técnico) e nocauteou José "Pelé" Landi e Junior Dublê em outras participações.

A previsão dos horários das lutas

Card principal - A partir das 21h30

Acelino "Popó" Freitas x Kleber Bambam (Boxe) - 0h05

Nego do Borel x Mc Gui (Boxe) - 23h25

Fernanda Lacerda x Emilene Juarez (Boxe) - 22h55

Thomaz Costa x Luiz Mesquita (Boxe) - 22h20

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo (Boxe) - 21h45

Card preliminar - A partir das 19h

Fábio Maldonado x Leonardo Leleco (Boxe) - 20h40

Max Alves "Xigo" x Pedro Oliveira (MMA) - 20h10

Hugo Paiva "Pequeno" x Wellington Souza (MMA) - 19h40

Martin Farley x Lucas Sampaio "Bomba" (MMA) - 19h10

*Os horários das lutas podem variar, segundo a organização do evento.