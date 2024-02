Corinthians divulga abertura da venda de ingressos para duelo contra o Santo André no Paulistão; veja detalhes

O Corinthians divulgou informações sobre a abertura da venda de ingressos para o duelo diante do Santo André no próximo sábado (02/3), às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A comercialização das entradas terá início já nesta segunda-feira.

Os torcedores que desejarem assistir ao confronto diretamente do estádio devem adquirir os bilhetes exclusivamente por meio do site www.fieltorcedor.com.br, sem bilheteria física na Arena. A venda dos ingressos será escalonada, levando em consideração as prioridades do Fiel Torcedor.

Dessa forma, a partir das 11 horas desta segunda-feira, será aberta a venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira. Já às 13 horas, todos os sócios de qualquer programa corintiano que tenham a partir de 60 pontos poderão comprar bilhetes.

Às 15 horas da segunda-feira, os ingressos passam a ser disponibilizados para membros do Fiel Torcedor que tenham pelo menos 40 pontos. Duas horas mais tarde, às 17h, aqueles que possuem pelo menos 20 pontos em qualquer plano podem adquirir as entradas.

ABERTURA DE VENDA DE INGRESSOS PARA O PAULISTÃO! ??? Nesta segunda (26/02), começa a venda de ingressos para o jogo entre Corinthians e Santo André, que acontece no dia 02/03 (sábado), às 16h, na Neo Química Arena! ? Saiba mais ?? https://t.co/XNRw77eMDD Atenção às nossas... pic.twitter.com/OPxWN9Oxtn ? Corinthians (@Corinthians) February 24, 2024

Na terça-feira (27), a partir das 11 horas, todos os corintianos adimplentes do programa de sócios poderão comprar ingressos, independente da quantidade de pontos. A venda geral, por sua vez, será iniciada às 15 horas desta quarta-feira (28).

De acordo com o Timão, no confronto diante do Santo André, membros do plano Minha Vida terão descontos de 25% a 73%. Os do plano Minha História terão descontos de 35%, enquanto os que assinam o plano Meu Amor, 25%.

O valor das entradas para o duelo contra o Santo André varia de R$ 50,00 a R$ 250,00. O setor com bilhete mais barato é o Norte, enquanto o mais caro é o Oeste Inferior Lateral. Enquanto isso, as seções Sul e Leste tem preços entre R$ 80,00 e R$ 150,00.

Após um início conturbado, o Corinthians se recuperou e vive boa fase no Paulistão. O Alvinegro paulista está há três jogos sem perder e vem de um empate heróico contra o Palmeiras. Apesar disso, ainda tem a difícil missão de buscar a classificação ao mata-mata do Estadual, já que ocupa a lanterna do Grupo C, com 10 pontos.

Confira os valores dos ingressos para a partida contra o Santo André

Norte Engov - R$ 50,00

Sul Doril - R$ 80,00

Leste Superior Lateral Estomazil - R$ 90,00

Leste Superior Central Estomazil - R$ 90,00

Leste Inferior Lateral Epocler - R$ 100,00

Leste Inferior Central Epocler - R$ 150,00

Oeste Superior Benegrip - R$ 170,00

Oeste Inferior Corner Buscopan - R$ 230,00

Oeste Inferior Lateral Buscopan - R$ 250,00

Preços dos ingressos para o duelo entre Corinthians e Santo André na Neo Química Arena (Foto: Reprodução/X @Corinthians)