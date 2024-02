Com gol e assistência de Raphinha, Barcelona goleia Getafe e diminui distância para o líder Real Madrid no Espanhol

Neste sábado, o Barcelona recebeu o Getafe, no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, e goleou por 4 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Raphinha, João Félix, De Jong e Fermín López.

Com o resultado positivo, a equipe treinada por Xavi emendou o segundo triunfo seguido na competição e o quinto jogo consecutivo sem derrota (quatro vitórias e um empate). Assim, alcançou os 57 pontos, ultrapassando o Girona e assumindo a segunda posição na tabela, com cinco de diferença em relação ao líder Real Madrid. Entretanto, as duas equipes ainda jogam na rodada.

Por sua vez, o Getafe completou a segunda rodada seguida sem vencer, já que na última empatou diante do Villarreal. Com isso, o time ficou estacionado na décima posição, com os mesmos 34 pontos.

No duelo seguinte, pela 27ª rodada, o Barcelona visita o Athletic Bilbao, às 17h00 (de Brasília) de domingo (3), no Estádio de San Mamés (ESP). No sábado (2), pela mesma rodada da competição, o Getafe recebe o Las Palmas, a partir das 14:30 (de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez.

Os gols

O placar foi aberto com o atacante brasileiro Raphinha, aos 20 minutos da primeira etapa. Após receber ótimo passe de Koundé, o atleta saiu de frente com o goleiro Soria e, com muita categoria, mandou no canto direito do alvo.

O segundo saiu dos pés do português João Félix. O zagueiro dinamarquês Christensen deixou o jogador com o gol aberto para só empurrar.

Já o terceiro foi marcado depois de uma excelente assistência de Raphinha. Dentro da área, com uma ótima visão de jogo, o jogador deixou fácil para De Jong marcar o terceiro da equipe.

Por fim, o quarto foi anotado pelo jovem Fermín López. O espanhol aproveitou o rebote no chute de Vitor Roque e empurrou para fechar a conta.