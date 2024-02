Barcelona x Getafe: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do Espanhol

Do UOL, em São Paulo

Barcelona e Getafe se enfrentam hoje (24), no Estádio Olímpico Lluís Companys, às 12h15 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jogo vai passar tanto na ESPN (TV fechada) quanto no Star+ (streaming). O Placar UOL também acompanha a partida em tempo real.

O Barcelona ocupa a 3ª posição na tabela com 54 pontos, dois atrás do Girona e oito do líder Real Madrid. A equipe, que ainda briga pelo título, acumula uma sequência de cinco duelos sem perder — contando um compromisso da Champions League.

Já o Getafe faz uma campanha razoável e está no 10° lugar, com 34 pontos ganhos. O clube está invicto há três partidas no torneio nacional.

Os times voltam a jogar pelo Espanhol no outro fim de semana. O Barça visita o Athletic Bilbao no domingo (3), enquanto o Getafe, um dia antes, recebe o Las Palmas.

Barcelona x Getafe

Data: 24 de fevereiro de 2024, às 12h15 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (Espanha)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)