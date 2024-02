América-MG x Atlético-MG: onde assistir ao jogo do Campeonato Mineiro

América-MG e Atlético-MG se enfrentam hoje (24), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

O América-MG tem a melhor campanha geral da competição. A equipe é a primeira colocada do Grupo C, com 14 pontos, e ainda está invicta - são quatro vitórias e dois empates.

O Atlético-MG tem oscilado. Com 10 pontos, o Galo ainda não conseguiu vencer dois jogos seguidos, e busca, agora, sua primeira sequência de vitórias - bateu o Itabirito na última rodada.

Retrospecto em clássicos é favorável ao América-MG na temporada. Enquanto o Galo perdeu o único clássico que fez, contra o Cruzeiro (2 a 0), o Coelho venceu a equipe celeste pelo mesmo placar.

América-MG e Atlético-MG podem garantir classificação. Se vencer, o Coelho já se garante na próxima fase, independentemente de outros resultados. O Galo também pode se classificar de forma antecipada, mas precisa, além do próprio triunfo, de um tropeço do Villa Nova.

América-MG x Atlético-MG - 7ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 24 de fevereiro de 2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)