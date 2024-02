Atacante Álvaro Barreal chega ao Brasil para fechar com o Cruzeiro

O Cruzeiro irá oficializar em breve uma nova contratação para o ataque. O argentino Álvaro Barreal desembarcou na manhã deste sábado (24) no Aeroporto de Confins e seguiu diretamente para acertar os últimos detalhes com o clube mineiro.

Em entrevista ao Canal do Samuel Venâncio, Barreal antecipou as suas expectativas no Cruzeiro. Ele destacou que tinha outras propostas, mas gostou do projeto apresentado pela equipe de Belo Horizonte.

"Estou muito contente e ansioso de começar o trabalho aqui", avisou o atleta, que costuma jogar pelo lado esquerdo.

Barreal tem 23 anos e foi revelado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina. Depois, atuou no FC Cincinnati entre 2020 e 2023, participando de 121 jogos e marcando 19 gols, segundo o Transfermarket.