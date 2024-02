Retorno de titulares dá alívio a Carpini, que amarga sequência sem vitórias

O técnico Thiago Carpini pode respirar um pouco mais aliviado às vésperas de mais um compromisso no Campeonato Paulista. Isso porque, para o duelo do próximo domingo (25), contra o Guarani, fora de casa, o comandante tricolor deverá contar com o retorno de três jogadores que podem perfeitamente ser titulares do São Paulo.

Igor Vinícius, Wellington Rato e Lucas Moura voltaram a treinar sem restrições com o restante do elenco nesta semana e tendem a ser relacionados para o confronto com o Bugre. Recuperados de seus respectivos problemas físicos, os três atletas não poderiam retornar à equipe em um momento mais adequado, já que o Tricolor vem tendo dificuldades para voltar a vencer no Paulistão.

Igor Vinícius foi o primeiro jogador a voltar a ficar à disposição de Thiago Carpini nesta semana. O lateral direito, recuperado de um edema na coxa direita, passou a treinar normalmente desde a última terça-feira e deve ser titular, já que Rafinha e Moreira, outras duas opções para o setor, estão lesionados.

Wellington Rato, por sua vez, retornou na última quarta, após tratar uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda. Titular do São Paulo com Dorival Júnior, no ano passado, e com Thiago Carpini, neste ano, o meia-atacante tem boas chances de começar jogando contra o Guarani, embora para a sua posição haja outras alternativas, como Erick, Nikão, entre outros.

Já Lucas Moura só voltou a treinar normalmente com o restante do elenco nesta quinta-feira. O camisa 7 não atua desde o dia 30 de janeiro, quando enfrentou o Corinthians, em Itaquera. De lá para cá, ele vinha se limitando a tratamento devido a uma lesão na região posterior da coxa esquerda.

Sem vencer há três jogos, somando duas derrotas e um empate, o São Paulo precisa reagir no Campeonato Paulista para seguir dependendo apenas de si mesmo para confirmar sua classificação para a próxima fase do Estadual.

O Tricolor é o atual terceiro colocado do Grupo D do Paulistão, com 14 pontos, um a menos que o líder Novorizontino e o vice-líder São Bernardo - ambos possuem um jogo a mais que o São Paulo.

