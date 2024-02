Palmeiras x Mirassol: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulistão

Neste sábado, o Palmeiras recebe o Mirassol, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP).

O Verdão teve a semana livre para digerir o amargo empate sofrido diante do Corinthians, por 2 a 2, na última rodada, também em Barueri. A equipe comandada por Abel Ferreira tem cinco vitórias e três empates, ficando com a marca de único time invicto na competição até então. Com 18 pontos, o time ocupa a liderança do Grupo B e o segundo lugar na classificação geral. Água Santa (14), Ponte Preta (13) e Guarani (5) completam a chave.

Para a partida, o Palmeiras tem quatro desfalques. São eles: Dudu (cirurgia no joelho direito) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito), o lateral direito Mayke (lesão na coxa direita) e o zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo).

Enquanto o Mirassol venceu o Botafogo-SP, por 2 a 1, em casa. A equipe é a segunda colocada do Grupo C, com 14 pontos, apenas um de distância do líder Red Bull Bragantino. Inter de Limeira (13) e Corinthians (10), completam a chave.

Para a partida contra o Palmeiras, a equipe comandada por Mozart Santos terá os desfalques de Neto Moura e Miguel (lesionados) e Warley (suspenso).

As equipes se enfrentaram pela última vez em fevereiro de 2023, pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Verdão venceu por 2 a 0, fora de casa, com gols de Breno Lopes e Atuesta.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X MIRASSOL

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)



Data: 24 de fevereiro de 2024, sábado



Horário: 18 horas (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Denis Matheus Afonso Ferreira



VAR: Thiago Duarte Peixoto

PALMEIRAS: Weverton; Luan (Richard Ríos), Naves e Murilo; Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López



Técnico: Abel Ferreira

MIRASSOL: Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Luiz Otávio, Gazal e Marcelo Correa; Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Fernandinho, Negueba e Dellatorre.



Técnico: Mozart