Lucro, prejuízo e perrengues: Ouro no Pan viraliza com bastidores do tênis

Do UOL, no Rio de Janeiro

Medalha de ouro nas duplas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, o tenista brasileiro Marcelo Demoliner encontrou uma maneira diferente de se aproximar de seu público: responder as curiosidades de seus seguidores sobre o mundo do tênis e, mais do que isso, revelar todos os bastidores do esporte. Dos lucros com premiações aos prejuízos em competições, passando por perrengues e detalhes do dia a dia dos atletas.

O que aconteceu

Demoliner costuma postar os vídeos de curiosidades em seu Instagram. Os conteúdos vão desde sua rotina de treinos a informações sobre raquetes, encordoamentos, bastidores dos torneios e informações técnicas sobre ele, seus adversários e estrelas do tênis.

Um dos mais curiosos é o que ele chama de "orçamento tenístico". O gaúcho de Caxias do Sul, que é atleta da marca "Fila", revela exatamente quanto gastou e quanto lucrou em suas viagens no circuito mundial de tênis, mostrando que nem sempre a vida do tenista é de glamour e, muitas vezes, o mês fecha no vermelho. O quadro fez tanto sucesso que já chegou a ser patrocinado por uma empresa de criptomoedas.

É uma coisa que acho que ninguém faz ainda. De demonstrar os perrengues, as coisas boas e as não tão boas, porque é um esporte muito difícil. As pessoas só veem o glamour, o bem bom na TV, e eu faço isso por prazer, para demonstrar para as pessoas como é o dia a dia, nossa preparação, treinamentos, jogos, enfim, todos os perrengues por trás. As viagens, fuso horário, coisas que temos que abdicar de família, ficamos longe o ano inteiro. As pessoas têm gostado, tenho crescido bastante nas redes e faço isso com muito prazer

Marcelo Demoliner, ao UOL

Demoliner 'escondeu' lesão para ganhar ouro no Pan

Tenista brasileiro Marcelo Demoliner foi ouro no Pan e viraliza com vídeos sobre os bastidores do tênis Imagem: Rio Open / Fotojump

Marcelo Demoliner realizou seu sonho de infância ao conquistar uma medalha de ouro para seu país. Isso aconteceu ano passado, no Pan de Santiago. Na ocasião, fez dupla com o paulista Gustavo Heide, de 21 anos.

O gaúcho revelou que escondeu uma lesão com medo de ser cortado. O tenista já havia vivido o trauma de ficar fora da competição por causa de uma contusão nos Jogos de Lima, no Peru, em 2019.

Eu tinha medo de ser cortado de novo do Pan. Foi uma lesão grave que tive na China, virei feio o pé e precisava de quatro a seis semanas para ser curado. E eu tinha quatro semanas para jogar o Pan. Então fui para o Pan sem treinar. Foi um desafio muito grande. Tive a sorte também de jogar o primeiro jogo só na quinta, então tive mais alguns dias de descanso e ali consegui bater uma bola, treinar e ganhar confiança. Foram fortes emoções. Arrisquei, deu certo, mas não recomendo [risos]

Marcelo Demoliner

O tenista brasileiro agora sonha com a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris. Para isso, precisa atingir algumas metas.

É um objetivo, um sonho participar de novo. Obviamente, não depende só de mim. Preciso de algum parceiro com ranking bom para jogarmos juntos. E preciso também melhorar um pouco meu ranking para jogar. Preciso, até Roland Garros, pontuar e ficar ali entre os 50, 60 melhores para poder jogar mais uma Olimpíada

Marcelo Demoliner

Marcelo Demoliner foi eliminado na 1ª fase do torneio de duplas do Rio Open. Ele fez parceria com Felipe Meligeni, sobrinho de Fernando Meligeni, e perdeu para os franceses Doumbia e Reboul por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/1.