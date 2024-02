Lincoln celebra oportunidades no RB Bragantino e destaca objetivo no Paulistão: "Classificar em primeiro"

O Red Bull Bragantino começou a temporada de maneira instável, mas se encontrou no Campeonato Paulista. Ainda brigando pela classificação, o Massa Bruta visita o Ituano neste sábado, a partir das 16 horas (de Brasília), no Novelli Júnior, pela décima rodada.

O meia Lincoln vem ganhando espaço na equipe e celebrou as oportunidades que recebeu até aqui com o técnico Pedro Caixinha. O atleta atuou em três jogos e foi titular em um deles, sendo que chegou ao clube ainda neste mês de fevereiro em um acordo de empréstimo.

"A recepção foi muito boa, tanto do staff como do 'mister' e de todos os jogadores. Me receberam muito bem e me deram a confiança necessária para eu poder desempenhar o meu papel. Muito feliz com a oportunidade de iniciar as partidas e ter minutos. Isso é importante para mim, fiquei um longo período parado. É importante jogar e ganhar ritmo novamente", disse em vídeo publicado pelo Bragantino.

O jogador complementou: "Acima de tudo reconhecer meus companheiros dentro de campo. Estou feliz pela oportunidade de estar aqui. Espero ajudar da melhor maneira possível".

Mais uma rodada do @paulistao chegando! ? O treino de hoje foi no ?????? ?? ??????????? ? ??????????????? pra fechar a preparação com chave de ouro ?#RedBullBragantino pic.twitter.com/tqaCmfLvYQ ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 23, 2024

Lincoln também destacou o principal objetivo do Massa Bruta no Paulista até o fim da fase de grupos: a classificação no topo do grupo. O time é o atual líder do Grupo C, com 15 pontos - um acima do Mirassol, segundo colocado -, e defende invencibilidade de cinco jogos na competição.

"Nosso objetivo é classificar em primeiro. Alguns adversários estão com um jogo a menos, mas estamos em uma situação importante que só dependemos de nós", afirmou Lincoln ao canal oficial do Massa Bruta.

Por fim, o camisa 10 ainda projetou o confronto diante do Ituano fora de casa. O último encontro entre os dois clubes aconteceu no Paulistão de 2023 e terminou com goleada do Red Bull Bragantino por 5 a 1 no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

"Independentemente do adversário que a gente vá enfrentar, queremos sempre vencer. Trabalhamos arduamente todos os dias para ir em busca da vitória. Vamos enfrentar um adversário com qualidade, mas queremos fazer nosso papel e mostrar nossa identidade dentro de campo. Espero que a gente consiga os três pontos", finalizou meia-atacante.