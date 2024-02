Gusttavo Lima, Ana Castela e mais: sertanejos invadem futebol brasileiro

Um dos estilos musicais de maior sucesso no país, o sertanejo quer atingir ainda mais o coração das pessoas: o plano é invadir o futebol. Com projetos em andamento e olhar na elite, o namoro do violão com a bola tem tudo para dar certo.

Futebol é a nova fazenda de gado

A entrada do sertanejo no mundo do futebol é uma ruptura daquela ideia de que os cantores do gênero só investiam em fazendas de gado, segundo Chico Silva, diretor executivo da AgroPlay, escritório que tem Ana Castela como uma das proprietárias e que também gerencia a carreira de Luan Pereira (do hit "Dentro da Hilux").

"O mercado do futebol brasileiro, com essa nova estrutura de SAFs, tornou-se muito interessante para os investidores. A música gera dinheiro e ele precisa ser reinvestido. É uma visão empresarial mesmo, de mercado, de lucrar com venda de jogadores e tudo mais", afirma.

"Ainda existem os artistas que compram fazenda e bois porque essa é a tradição no sertanejo. Mas hoje não dá mais para investir em uma coisa só. Você precisa diversificar e coloca dinheiro em ações, imóveis e por que não na prateleira do futebol?."

Há um mês, a AgroPlay é a patrocinadora máster do Londrina, um dos clubes mais tradicionais do futebol paranaense e que neste ano irá disputar a Série C. O anúncio da parceria foi celebrado com um vídeo em que os principais artistas da empresa vestem a camisa do time alviceleste.

O acordo tem duração inicial de um ano, e o investimento feito pelo escritório na equipe da cidade onde está sediada não foi divulgado.

O que já está definido é que esse é apenas o primeiro passo de um projeto maior. A ideia da AgroPlay é que, em breve, seu portfólio de agenciados não conte apenas com cantores, mas também com jogadores de futebol.

É a oportunidade de entrar no ramo do futebol. O futebol é um mercado que rende muito. Além de tudo, música e futebol combinam demais, têm a mesma história. Muita gente quer ser cantor e jogador, mas poucos alcançam o sucesso Chico Silva, diretor executivo da AgroPlay

Imagem: Reprodução

Gusttavo Lima é a 'maior contratação'

Um dos movimentos mais firmes no futebol foi feito pelo cantor Gusttavo Lima, que comprou a SAF do Paranavaí, clube da segunda divisão paranaense. O anúncio contou com camisa personalizada e publicidade nas redes sociais do astro sertanejo.

Por valor próximo a R$ 3 milhões, o Embaixador arrebatou 60% da SAF e terá participação direta no crescimento do clube. O cantor já faz parte de ações de marketing, como a versão de uma de suas canções divulgada pelos perfis do time.

A ligação ao futebol nasceu da amizade com o empresário Adriano Spadotto, que também é consultor desportivo do Paranavaí. O agente foi jogador do clube, campeão paranaense em 2007.

Gusttavo já tinha iniciado tal movimento quando a empresa 'Vai de Bet', da qual é garoto-propaganda, virou patrocinadora do Corinthians.

A recepção da torcida e da cidade à parceria foi extremamente positiva. A cidade está eufórica com a repercussão que ocorreu após o anúncio do cantor. Os jornais locais destacaram a chegada daquilo que foi descrito como nossa 'maior contratação', e toda a comunidade está ansiosa pelas mudanças que estão acontecendo. A parceria com Gusttavo Lima trouxe uma onda de entusiasmo e expectativa para o clube e para a cidade, e a torcida está entusiasmada com as perspectivas positivas que essa colaboração pode trazer para o futuro do time Leonardo Franchi, consultor de Negócios da SAF do Paranavaí

Impulso para sonhos

Gusttavo Lima já se reuniu com Spadotto para tratar do futuro do Paranavaí. O encontro ocorreu na final da Copa São Paulo. Entre as ideias, foram estabelecidas campanhas de marketing e ações futuras.

A meta é construir um CT de alta qualidade, impulsionar a equipe nacionalmente e crescer dentro de campo. O passo inicial é atingir a elite do futebol paranaense, em seguida estabelecer um calendário nacional com Copa do Brasil e Série D e já sonhar com a elite.

"Nossa prioridade na captação de investimentos é garantir que o clube cumpra com suas obrigações enquanto Associação e também construir um Centro de Treinamento que se torne uma referência na região para a formação de atletas e o aprimoramento da performance da equipe principal", contou Leonardo.