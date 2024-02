Fluminense amplia retrospecto negativo como visitante contra a LDU

Com a derrota para a LDU por 1 a 0, pela ida da Recopa Sul-Americana, o Fluminense ampliou o seu retrospecto negativo atuando como visitante frente ao clube do Equador.

Em cinco partidas, o Tricolor perdeu quatro e empatou uma, de acordo com o Sofascore. O primeiro embate entre as equipes aconteceu na fase de grupos da Libertadores 2008, com um duelo sem gols.

Na mesma edição, o Fluminense perdeu por 4 a 2 no primeiro confronto da final. Apesar de ter empatado o placar agregado na volta, a equipe sucumbiu nos pênaltis no Maracanã.

O roteiro se repetiu no ano seguinte, dessa vez, pela Sul-Americana. O time carioca voltou a ser superado em Quito por 5 a 1 e não conseguiu reagir diante da torcida, amargando mais um vice.

Em 2017, o Fluminense foi derrotado por 2 a 1, pelas oitavas da Sul-Americana, mas foi o suficiente para avançar de fase. Pelo título inédito da Recopa, o Tricolor busca repetir o feito.

A volta está marcada para a próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes, tem o clássico contra o Flamengo, agendado para às 16h desse domingo, no mesmo local.