Fernando cita características e revela contato com Coudet antes de assinar com o Inter: "Me chamou para vir"

O Internacional segue ativo no mercado da bola e anunciou a contratação do volante Fernando na última quarta-feira. O jogador assinou vínculo de duas temporadas com o Colorado e, em entrevista divulgada nesta sexta-feira, comemorou a chegada ao clube gaúcho.

"Estou muito contente, por vários anos o pessoal do Inter me procurou com a intenção de me contratar para jogar nesse grande clube. Até que enfim conseguimos esse casamento. Espero que seja bem longo e nós possamos conquistar bastante coisa", disse ao canal oficial da equipe.

O volante aproveitou o bate-papo para exaltar a qualidade do elenco colorado. O atleta deixou claro que já deixou seu passado de lado e quer desfrutar do futebol brasileiro entregando seus melhores atributos: garra e proteção do meio-campo.

"O Inter tem um grande elenco, com jogadores muito bons. Isso facilita bastante meu trabalho. Lá fora conquistei muitas coisas, mas isso já passou. Minha intenção é ganhar algo bom aqui, o Inter tem time para isso. Está montando um elenco muito forte, então minha função é dar equilíbrio para a equipe, ajudar os zagueiros, fazer com que os meias possam sair para o jogo sem se preocupar", afirmou Fernando.

O atleta complementou: "Vou estar sempre ali defendendo e ajudando a equipe. Sempre entrarei no jogo com muita garra, com muita vontade, que é o que eu acho que a torcida quer".

"Tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso!" ? Oitavo reforço de 2024, Fernando desembarcou em Porto Alegre, conheceu o Beira-Rio, teve seu primeiro contato com o grupo de jogadores e já concedeu entrevista para o Canal do Inter! ??? ? Assista: https://t.co/AX3hr9mQ5b pic.twitter.com/wYfhx2Pu6P ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 23, 2024

Fernando também destacou a importância de Eduardo Coudet nas negociações. O volante revelou que recebeu uma ligação do técnico - o qual já havia enfrentado em solo espanhol - e valorizou a postura do argentino no comando de suas equipes.

"Já joguei contra o Chacho (Coudet) lá fora, quando ele estava no Celta de Vigo. É sempre um treinador muito aguerrido, que cobra bastante. Falei um pouco com ele por telefone, ele me chamou para vir para cá e aceitar esse desafio. É um desafio muito grande na minha carreira e creio que vou ajudar. Sei que ele gosta de uma equipe aguerrida e que joga rápido. Tenho certeza que vamos fazer uma temporada espetacular", apontou.

Por fim, o jogador ainda falou sobre o que espera da temporada. "As expectativas são as melhores. Vi o jogo contra o Brasil de Pelotas, a intensidade muito alta, pressionando lá em cima, circulando a bola muito bem e fazendo golaços. Acho que o Inter está no caminho correto e tenho certeza que vai dar tudo certo".

Fernando chega para disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana com o Inter, já que o prazo para inscrições no Campeonato Gaúcho se encerrou na última sexta-feira. Dessa forma, o volante não poderá entrar em campo no clássico contra o Grêmio neste domingo. A bola rola às 18 horas (de Brasília), no Beira-Rio, pela décima rodada do Estadual.