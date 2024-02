Apenas dois jogadores do Palmeiras disputaram todos os nove jogos em 2024

Desde o início do Campeonato Paulista o técnico Abel Ferreira tem mostrado sua intenção de dar oportunidade a todos os jogadores do Palmeiras. Com isso, o português não repetiu nenhuma vez a escalação nos nove jogos disputados na temporada. Apenas o meia Jhon Jhon e o volante Aníbal Moreno foram utilizados em todas essas oportunidades.

Jhon Jhon tem conquistado a confiança de Abel Ferreira nessa temporada. O jogador de 21 anos estreou pelo time profissional em 2021 e atuou na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi em 2023, porém, que o jogador ganhou mais chances. Na última temporada, ele disputou 32 jogos com a camisa do Verdão.

Já neste ano, o meia entrou em campo nove vezes. Suas duas oportunidades como titular foram contra o Red Bull Bragantino, jogo que antecedeu a decisão da Supercopa, e diante do São Bernardo, última partida antes do clássico contra o Corinthians. Para o técnico do Verdão, o jovem era a única peça que poderia substituir Raphael Veiga, na ausência do camisa 23. O jogador arrancou elogios do treinador na última ocasião em que foi titular.

"Jhon Jhon é um jogador que tem potencial imenso, não sei onde pode chegar. Assume risco e para isso, erra passes. Pode chegar aos melhores do mundo. Os jogadores têm que entender que jogar no Palmeiras a idade não conta, a exigência é máxima. Estamos para apoiar se estão aqui é porque tem valor. Hoje iniciamos com jogadores que trabalham conosco desde que chegamos. Gosto de jogadores assim que arriscam e continuaram trabalhando", disse Abel Ferreira após a vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, na oitava rodada.

Após a disputa do Campeonato Paulista, Jhon Jhon enfrentará nova concorrência no setor, com a chegada de Rômulo, meia do Novorizontino contratado pelo Alviverde.

Se por um lado um jogador mais utilizado por Abel é uma solução caseira, Cria da Academia, o outro é um reforço que chegou para integrar a equipe nesta temporada. O volante argentino Aníbal Moreno pareceu não sentir a pressão de mudar de país e atuar em uma equipe que nos últimos anos, vem disputando e vencendo vários títulos.

Ex-Racing, Aníbal estreou pelo Palmeiras na primeira rodada do Campeonato Paulista, no empate por 1 a 1 contra o Novorizontino. Nessa oportunidade, ficou em campo por 28 minutos. Depois disso, ganhou chance como titular em cinco jogos (Inter de Limeira, Red Bull Bragantino, Ituano São Bernardo e Corinthians). Caso seja mantido na escalação inicial no próximo compromisso do Verdão, contra o Mirassol, o camisa 5 pode chegar à sua maior sequência como titular desde sua chegada, com três partidas.

"Estamos nos preparando muito bem para a partida contra o Mirassol. Há muito otimismo de jogar e ganhar, como em todos os jogos. Esta semana foi mais larga, mas estamos focados em fazer um bom jogo e conquistar os três pontos", declarou Aníbal.

Por fim, com Jhon Jhon e Aníbal mirando mais chances na equipe, o Palmeiras retorna a campo neste sábado (24) para duelo com o Mirassol. A bola rola às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, pela décima rodada do Paulistão. Com 18 pontos, o clube ocupa a liderança do Grupo B.

