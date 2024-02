Acidente de carro mata três nadadores nos EUA; dois ficam feridos

Três atletas da equipe de natação e mergulho da Universidade de Wyoming, nos EUA, morreram ontem (22), após um acidente de carro entre as cidades de Livermore e Virginia Dale, no Colorado, próximo à divisa com o Wyoming. Outros dois membros do time ficaram feridos.

O que aconteceu

Os nadadores mortos tinham entre 18 e 21 anos. Do time masculino, morreram Charlie Clark, 19, de Las Vegas, e Luke Slabber, 21, de Cidade do Cabo, na África do Sul. Carson Muir, 18, de Birmingham, Alabama, era da equipe feminina.

Feridos não correm risco de morte. Em comunicado, a Universidade do Wyoming não divulgou o nome dos outros alunos envolvidos no acidente, mas informou que "os ferimentos não representam risco à vida" deles.

Apesar de todos os envolvidos serem da mesma universidade, não se tratava de uma viagem oficial. Segundo a polícia do estado do Colorado, um dos sobreviventes estava dirigindo o veículo.

O acidente está sob investigação. O que se sabe, a princípio, é que o carro, uma Toyota RAV4, saiu da estrada, invadindo o acostamento, e capotou várias vezes. Dois passageiros foram lançados para fora do veículo.

A investigação é conduzida pela polícia do estado de Colorado, que não descarta nenhum fator como causa provável.