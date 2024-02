Algoz do Cruzeiro usa dinossauro no escudo e joga na Bombonera do Sertão

O Sousa fez história ao eliminar, na noite de ontem, o Cruzeiro na 1ª fase da Copa do Brasil 2024. O maior campeão do torneio perdeu por 2 a 0 atuando na Paraíba e está eliminado.

Dino do Sertão

O clube foi fundado no dia 10 de julho de 1991, mesmo dia do aniversário da cidade de Sousa, que fica a mais de 400 km da capital João Pessoa.

A equipe é apelidada de Dinossauro e leva o animal como mascote e até no escudo. O motivo é nobre: o município de Sousa abriga o Parque Nacional do Vale dos Dinossauros, um dos mais importantes sítios paleontológicos do Brasil.

O Sousa joga no Marizão, também conhecido regionalmente como "Bombonera do Sertão". A estrutura, no entanto, não é nada parecida com a do estádio argentino, já que comporta apenas 14 mil pessoas, 40 mil a menos do que a sede do Boca Juniors.

O local, no entanto, bota medo nos adversários, já que o clube está há mais de um ano invicto em seu estádio. Foram 17 duelos antes da última derrota, ocorrida no dia 25 de janeiro de 2023, contra o Campinense, pelo Campeonato Paraibano — o Sousa, inclusive, é bicampeão estadual.

A vítima mais recente foi o Cruzeiro: com dois gols do experiente Danilo Bala, os paraibanos eliminaram o maior campeão do torneio nacional em um duelo marcado por dilúvio e por campo da "Bombonera do Sertão" encharcado.

O Sousa tem, além da 2ª fase da Copa do Brasil, o estadual e a Série D pela frente na atual temporada: a equipe disputou o torneio nacional no ano passado e chegou às quartas de final, mas acabou eliminada para a Ferroviária e viu o sonho de chegar à Série C ruir.