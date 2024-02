Veja qual porcentagem o Santos terá da renda de jogo no MorumBis

O Santos voltará a jogar na cidade de São Paulo neste domingo (25), às 11h (de Brasília), quando encara o São Bernardo, no MorumBis. A partida, válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, é uma oportunidade para o Peixe ganhar um bom dinheiro com bilheteria.

Apesar de o embate ser na casa do São Paulo, ficou acordado que toda a renda líquida será do Alvinegro Praiano. O clube não precisará repassar nenhum valor para o Tricolor.

A renda líquida nada mais é que o montante que entra na conta do clube após os descontos com as despesas, como taxas e impostos, seguros e custos operacionais.

A efeito de comparação, o São Paulo tem uma renda líquida média de R$ 1.592.916,362 em 2024. A média de público é de 43.608 mil pessoas.

Na atual edição do Paulistão, os ingressos para partidas do Tricolor estão custando, em média, entre R$ 50 e R$ 180 (inteira).

Com o intuito de lotar o MorumBis, a diretoria do Santos decidiu colocar preços especiais nos bilhetes. As entradas custam entre R$ 40 e R$ 140 (inteira). Até o momento, foram vendidos 38 mil ingressos.

Esse será o primeiro jogo do Peixe na cidade de São Paulo no ano. A última vez que o time jogou na capital foi no começo de 2023, no empate de 1 a 1 com a Ferroviária, no Canindé, pelo Campeonato Paulista.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Santos ocupa a liderança do grupo A do Estadual de 2024, com 19 pontos. O São Bernardo está em segundo da chave C, com 15.

Veja todo os públicos e rendas no MorumBis em 2024

São Paulo 3×1 Santo André

Público: 45.270 mil pessoas

Renda Bruta: R$ 2.377.411,00

Renda Líquida: R$ 1.678.536,96

São Paulo 1×0 Portuguesa

Público: 45.840 mil pessoas (maior público)

Renda Bruta: R$ 2.549.211,00

Renda Líquida: R$ 1.812.794,57

São Paulo 3×0 Água Santa

Público: 36.456 mil pessoas

Renda Bruta: R$ 1.422.649,00

Renda Líquida: R$ 870.116,49

São Paulo 0x1 Santos

Público: 45.722 mil pessoas

Renda Bruta: R$ 2.535.440,00

Renda Líquida: R$ 1.773.165,84

São Paulo 2×2 Red Bull Bragantino

Público: 44.756 mil pessoas

Renda Bruta: R$ 2.600.939,00 (maior renda)

Renda Líquida: R$ 1.829.967,95

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.