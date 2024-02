Laura Pigossi chega à semifinal em torneio na África do Sul

Laura Pigossi conseguiu mais um bom resultado no W50 de Pretória de tênis, na África do Sul. Nesta quinta-feira, a brasileira - número 124 do mundo - conquistou a classificação para a semifinal do torneio.

Soberana em quadra, Laura Pigossi passou pela sul-africana Isabella Kruger. A brasileira fechou o confronto de forma dominante por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4.

"Joguei bem. Controlei bem o jogo inteiro. No 6/1 e 3/1, ela subiu o nível. Eu aguentei bem e consegui me impor ainda mais no final", disse.

Na semifinal, Pigossi terá pela frente nesta sexta-feira a israelense Lina Glushko