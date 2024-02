Fluminense toma gol da LDU nos acréscimos e abre decisão da Recopa em desvantagem

A LDU-EQU venceu por 1 a 0 o Fluminense, nesta quinta-feira, em Quito. Com o resultado, a equipe equatoriana saiu na frente na decisão da Recopa Sul-Americana.

Os donos da casa foram melhores no primeiro tempo e desperdiçaram algumas boas chances de gol. Já o Tricolor carioca melhorou a marcação na etapa final, mas sofreu o revés nos acréscimos, com um gol de Arce após cobrança de falta na grande área.

O confronto de volta entre as equipes será na próxima quinta-feira (29), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). A LDU joga pelo empate para conquistar o título. Para o Fluminense, só uma vitória por dois gols ou mais dá a taça inédita ao time comandado por Fernando Diniz.

O jogo

A LDU começou a partida pressionando o Fluminense. Os donos da casa quase abriram o placar aos três, quando Thiago Santos recuou mal para Fabio e viu o goleiro salvar antes da bola ir para a rede. O Tricolor carioca respondeu com Cano. O argentino foi lançado, mas adiantou a bola ao tentar driblar o goleiro. O árbitro chegou a ser chamado pelo VAR, mas manteve a não marcação de pênalti.

O Fluminense tentava controlar a bola, mas não conseguia chegar ao ataque. A LDU tinha dificuldade em criar boas chances, mas assustou duas vezes, em chutes de longe de Zambrano. Os brasileiros só voltaram a avançar com qualidade aos 30 minutos. Arias foi lançado na área e tocou em cima de Domínguez.

A LDU teve grande oportunidade de marcar aos 37 minutos. Fabio falhou e deu rebote para González. No entanto, o meia mandou pela linha de fundo. Já nos acréscimos, Piovi cobrou escanteio, a bola passou por todo mundo e Guga apareceu para salvar o que seria o gol olímpico. Assim, o Fluminense conseguiu segurar o empate até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense segurou a bola no começo e impediu a pressão da LDU. No entanto, com o passar do tempo, os donos da casa conseguiram levar perigo. Aos 17 minutos, Hurtado aproveitou bola na área e finalizou para o gol. Thiago Santos apareceu para salvar os cariocas.

O Tricolor carioca só chegou com perigo na etapa final aos 27 minutos. Lima chutou do bico da área e acertou o travessão.

Depois disso, o panorama da partida não mudou. A LDU voltou a buscar o gol e chegou e balançou a rede nos acréscimos, com Arce. A arbitragem anulou o lance no campo por impedimento, mas acabou revertendo a marcação após verificação no VAR. O Fluminense ainda tentou buscar o empate, mas teve que se contentar com a derrota mínima em Quito.

QUINTA QUE VEM É COM MAIS DE 60 MIL NO MARACA! VAMOS, FLUMINENSE! ?? pic.twitter.com/v0xEFtKF4w ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 23, 2024

FICHA TÉCNICA



LDU-EQU 1 X 0 FLUMINENSE

Local: Estádio Casa Blanca, em Quito (Equador)



Data: 22 de fevereiro de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Andres Rojas (Colômbia)



Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia)



VAR: Nicolas Gallo (Colômbia)

Cartões amarelos: Piovi e Arce (LDU); Martinelli e Guga (Fluminense)



GOL: Arce, aos 46 minutos do segundo tempo (LDU)

LDU: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina e Leonel Quiñónez; Ezequiel Piovi, Zambrano (Villamil) e Sebastián González (Alzugaray); Luis Estupiñán (Arce), Jhojan Julio e Jan Hurtado (Estrada)



Técnico: Adrián Gabbarini

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Felipe Melo (Marlon), Thiago Santos e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso (Lima) e Jhon Arias; Keno (Douglas Costa) e Germán Cano (Lelê)



Técnico: Fernando Diniz