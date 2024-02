Ex-Corinthians e Grêmio, Luan estreia pelo Vitória: 'Honrado'

O meia-atacante Luan esteve em campo pela primeira vez em 2024 e fez a estreia com a camisa do Vitória. O ex-jogador do Grêmio participou na noite desta quarta-feira do empate de seu time diante do Náutico pela Copa do Nordeste.

Luan entrou na etapa complementar e jogou por 17 minutos. Segundo a SofaScore, ele acertou 80% dos seus passes no confronto (oito de dez) e deu um toque decisivo para um companheiro.

"Honrado de estrear com o manto rubro-negro em nossa casa. Vamos seguir buscando nossos objetivos com vocês!", disse Luan, nas redes sociais.

Rei da América em 2017, Luan busca reencontrar os seus melhores momentos no futebol. Ele acumula passagens ruins por Corinthians e Grêmio.