Em jogo adiado por conta de chuva, Cuiabá goleia Real Noroeste e avança na Copa do Brasil

O Cuiabá garantiu nesta quinta-feira a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Em jogo adiado por conta da chuva, a equipe goleou o Real Noroeste por 4 a 1, no estádio José Olímpico da Rocha, em Águia Branca (ES). Pitta, Marllon e Derik Lacerda (2x) anotaram os gols do time visitante. Lausen descontou para os donos da casa.

A partida, que estava marcada para acontecer na quarta-feira, teve que ser adiada por conta da forte chuva que caiu em Águia Branca. A tempestade prejudicou o gramado, e o jogo teve que ser remarcado.

O Cuiabá garantiu com a vitória a classificação para a segunda fase da competição. Já o Real Noroeste encerrou precocemente sua participação na Copa do Brasil.

Os visitantes focam agora na partida contra o Nova Mutum, que ocorre neste sábado, pelo Campeonato Mato-Grossense. Na mesma data, os donos da casa encaram o Desportiva pelo Campeonato Capixaba.

E pra fechar o dia, confere aí os gols da classificação ? ?? Isidro Pitta, Marllon e Derik Lacerda (2x) ? Globo/SporTV AVANTE, DOURADO ?#OrgulhodeMatoGrosso pic.twitter.com/VQRRMEqon3 ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) February 23, 2024

O jogo

O jogo voltou a sofrer com a chuva nesta quinta-feira. Mesmo assim, a partida foi iniciada e, logo aos dois minutos, o Cuiabá largou na frente. Pitta recebeu na área e tocou na saída do goleiro para abrir o placar.

Não demorou muito para o Cuiabá ampliar o marcador. Dez minutos após o gol de Pitta, Marllon, depois de escanteio, subiu de cabeça e balançou as redes para o time visitante pela segunda vez.

Ainda no primeiro tempo, o Cuiabá voltou a furar a defesa do Real Noroeste. Derik Lacerda aproveitou chutão do goleiro Walter, finalizou no canto e anotou o terceiro gol da equipe.

Com o resultado praticamente assegurado, o Cuiabá baixou o ritmo na segunda etapa. Da mesma forma, o time alcançou o quarto gol, aos 20 minutos, novamente com Derik Lacerda. O atacante recebeu de Deyverson e bateu na saída do goleiro adversário.

O Real Noroeste encontrou o gol de honra aos 43 minutos do jogo. Lausen foi o autor do único tento dos donos da casa.