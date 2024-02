Dependência? São Paulo não venceu mais desde lesão de Wellington Rato no Paulista

O São Paulo tem sofrido com a ausência do meia-atacante Wellington Rato. O atleta se contundiu na derrota contra a Ponte Preta, em Campinas, e desfalcou a equipe nos últimos jogos.

Os números do time sem Rato indicam certa dependência do São Paulo no jogador. Sem ele, o Tricolor disputou três partidas na competição e não venceu nenhuma. São duas derrotas e um empate conquistados.

A boa notícia para o torcedor são-paulino é que o atleta está próximo do retorno. Nesta última quarta-feira, o jogador treinou normalmente com bola no CT da Barra Funda e deve ficar à disposição do técnico Thiago Carpini para o jogo diante do Guarani, novamente em Campinas.

Wellington Rato superou a desconfiança da torcida no início do passado e foi o principal garçom da equipe em 2023, com nove assistências em 64 compromissos. Nesta temporada, já são três passes para gol em seis partidas.

Além do meia-atacante, o São Paulo pode ter outras novidades para enfrentar o Bugre. O lateral direito Igor Vinícius também trabalhou sem restrições com o grupo nos últimos dois dias e deve ser relacionado.

Já o atacante Lucas e o meia Rodriguinho ainda são dúvidas. Eles têm feito atividades com os preparadores físicos e tudo dependerá da evolução dos jogadores nos próximos dias. Moreira, Nestor e Rafinha, machucados, ainda devem desfalcar o time.

O meia James Rodríguez, apesar de ter sido reintegrado e estar bem fisicamente, não foi inscrito na competição e só poderá ser incluído na lista a partir da próxima fase do Paulista, isso se a equipe chegar até lá.

O duelo contra o Guarani é de extrema importância para o São Paulo. Com 14 pontos, o Tricolor é o terceiro colocado do Grupo D e está fora da zona de classificação ao mata-mata, com um jogo a menos. O confronto está marcado para as 18h (de Brasília) deste domingo, no Brinco de Ouro, pela décima rodada do Estadual.