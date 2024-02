Daniel Alves pode ter "liberdade vigiada" em menos de 1 ano e meio

Condenado a quatro anos e meio pelo crime de estupro, Daniel Alves ainda irá recorrer da sentença definida nesta quinta-feira pelo Tribunal de Barcelona. No entanto, visando o futuro, o ex-jogador da Seleção Brasileira tem a chance de conseguir deixar a prisão no ano que vem, pela lei espanhola.

Segundo informações do Diário Sport, Daniel Alves poderia ter a permissão de uma primeira saída "em meses" e, de uma liberdade vigiada, em menos de 1 ano e meio. Tudo vai depender do comportamento na prisão e de um novo processo na justiça.

Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro do ano passado em função do crime cometido dentro de uma boate contra uma mulher, em dezembro de 2022. Esse período cumprido já é levado em conta dentro da pena imposta ao ex-jogador do Barcelona.

Outro ponto que ajudou Daniel Alves no julgamento foi o pagamento de 150 mil euros à vítima, em dinheiro emprestado pelo atacante Neymar. O ato, na visão da lei espanhola, é visto como uma tentativa de "reparação do dano".

Além da posição da defesa de recorrer, o advogado David Sáez afirmou que a equipe da vítima está satisfeita, porém, diz que ainda irá avaliar se a pena é justa.

"É preciso analisar bem a sentença. Temos tempo para poder rever tudo. Estamos satisfeitos porque é uma condenação que reconhece a verdade da vítima e o sofrimento que ela teve. Estamos satisfeitos por ela e por todas. Porém, temos que avaliar se a gravidade da pena se ajusta aos acontecimentos. O dano não foi reparado e será combatido se for necessário", comentou.