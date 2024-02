Como está a situação dos jogadores lesionados no Corinthians

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians conta com uma lista de jogadores que estão se recuperando de lesão. O UOL lista abaixo como está a situação de cada um deles.

Lista do DM

Cássio: O ídolo corintiano sofreu um trauma no quadril direito no Dérbi e está realizando tratamento. O goleiro não participou das atividades coletivas de terça, tendo feito atividades específicas na parte interna, e ontem treinou parcialmente com o grupo. Ele será reavaliado diariamente e é dúvida contra o Cianorte — ele já é desfalque certo conta a Ponte Preta, já que cumprirá suspensão.

Diego Palacios: O lateral esquerdo só jogou uma partida pelo novo clube, mas teve que passar por cirurgia. Ele teve diagnosticada uma lesão meniscal aguda isolada no joelho esquerdo e passou por artroscopia. Ele continua se recuperando e ainda não iniciou a transição física.

Maycon: O volante sentiu um desconforto muscular na coxa na goleada sobre o Botafogo-SP e foi desfalque no clássico contra o Palmeiras. No entanto, o camisa 7 participou sem restrições da parte final do treino de terça, aberto à imprensa, e pode voltar ao time hoje.

Paulinho: O volante segue avançando na recuperação da lesão, mas ainda é cedo para seu retorno. Ele vem participando dos treinos de forma limitada. Nos últimos dias, o jogador de 35 anos realizou atividades à parte no gramado. Paulinho está fora de ação desde maio do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Pedro Raul: O atacante retomou as atividades em campo após ter sofrido uma lesão muscular na coxa direita no jogo contra a Portuguesa. Após treinar separado nos últimos dias, ele iniciou a fase de transição física. Portanto, seguirá sendo desfalque para a equipe.

Ruan Oliveira: O meio-campista se recupera da terceira lesão no joelho e tem retorno incerto. Seu contrato de empréstimo foi renovado automaticamente devido ao tratamento, mas ele ainda não está trabalhando com bola. Apesar disso, foi inscrito para a disputa do Paulistão.

António Oliveira, técnico do Corinthians, passando instrução a Yuri Alberto em treino Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Yuri Alberto: O atacante teve uma fratura na costela e é outro que está realizando cronograma individual de recuperação. A lesão que ele teve costuma deixar um jogador fora de ação entre quatro a seis semanas, mas ele já voltou a campo ontem, tendo participado do aquecimento e depois realizado trabalho individual. Por isso, ele pode ter o retorno antecipado, mas é desfalque para hoje.

O meia Igor Coronado não está lesionado, mas é baixa enquanto não retoma o 100% da parte física. Recém-contratado, o jogador de 31 anos não atua desde dezembro. O novo camisa 77 afirmou em sua apresentação que seu cronograma prevê que ele participe do treino com os companheiros a partir da semana que vem, mas destacou que vai "pressionar" para estar à disposição o mais rápido possível.