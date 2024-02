Brasil vence o Japão e está na semifinal da Copa do Mundo de futebol de areia

A Seleção Brasileira conquistou uma importante vitória nesta quinta-feira pela Copa do Mundo de futebol de areia. O triunfo por 8 a 4 sobre o Japão garantiu o time canarinho na semifinal da competição, disputada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Ainda por cima, os brasileiros deram prosseguimento a um tabu. Foi a sétima vitória consecutiva do Brasil sobre o Japão em duelos válidos pelo Mundial.

No jogo em Dubai, Alisson foi o grande destaque brasileiro, marcando duas vezes. Bruno Xavier, Rodrigo, Filipe, Brendo, Edson Hulk e Catarino fizeram os outros gols. Takahito Yamada, Takaaki Oba (2), Yusuke Kawai descontaram para os japoneses.

"Treinamos muito forte, sabendo que não haverá mais jogo fácil neste Mundial. Fico feliz pelos dois gols. Agradeço aos meus companheiros pelo apoio. Os gols não teriam saído sem eles", destacou Alisson.

A semifinal da Copa do Mundo será disputada no sábado. O Brasil irá enfrentar o classificado do confronto entre Emirados Árabes e Irã.