Venda de ingressos para a Copa América começa na próxima quarta-feira

A Conmebol anunciou que a venda de ingressos para a Copa América de 2024 terá início na próxima quarta-feira. O torneio, que será disputado nos Estados Unidos, acontecerá durante os dias 20 de junho a 14 de julho.

"A partir de 28 de fevereiro, os admiradores do torneio de seleções mais antigo do mundo e um dos mais emocionantes do continente poderão adquirir seus ingressos acessando o site copaamerica.com", divulgou a entidade.

Inicialmente os torcedores terão acesso aos ingressos para a fase de grupos, quartas de final, semifinais e disputa pelo terceiro lugar. As entradas para a final do torneio, que terá como palco o Hard Rock Stadium, serão disponibilizadas em uma data futura.

Lo pidieron, lo desearon... ¡aquí está! ? ¡La venta de tickets para la CONMEBOL Copa América?? 2024 comenzará el 28/02! ? Toda la información aquí ?? https://t.co/RcSXB2B5DG#VibraElContinente pic.twitter.com/nnlRmoNFFo ? CONMEBOL Copa América?? (@CopaAmerica) February 20, 2024

A Copa América de 2024 contará com quatro grupos de quatro integrantes na primeira fase. O Brasil se encontra no Grupo D, juntamente de Colômbia, Paraguai e Costa Rica ou Honduras, que vão duelar entre si para definir a última vaga.

A Seleção Brasileira planeja chegar à final do torneio pela terceira vez consecutiva. O Brasil conquistou o título em 2019, sobre o Peru, e ficou com o vice-campeonato em 2021, sendo derrotada pela Argentina.