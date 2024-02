Tiquinho erra pênalti, e Botafogo cede empate ao Aurora nos acréscimos pela Pré-Libertadores

Com Tiquinho Soares perdendo pênalti, o Botafogo ficou no empate por 1 a 1 com o Aurora-BOL, nesta quarta-feira (21), na Bolívia. O resultado deixa o confronto em aberto pela segunda fase da Pré-Libertadores.

Os cariocas abriram o placar no primeiro tempo, com Junior Santos. Porém, os alvinegros acabaram sofrendo o gol de empate nos acréscimos da etapa final, com Dario Torrico.

Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. Quem vencer, avança na competição. Em caso de nova igualdade, a decisão irá para os pênaltis.

O jogo entre Aurora-BOL e Botafogo

A partida começou movimentada. O Botafogo teve a primeira chance em chute de Victor Sá, que parou em Akologo. A resposta do Aurora veio em seguida, em finalização de Reinoso sobre o travessão.

O lance animou os donos da casa, que começaram a assustar com frequência. Do outro lado, o Botafogo teve a oportunidade de abrir o placar aos 22 minutos. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro marcou pênalti para os cariocas. No entanto, Tiquinho Soares cobrou para defesa de Akologo.

O Botafogo não sentiu a perda da chance e chegou ao gol aos 26 minutos. Após cobrança de escanteio, Tiquinho Soares cabeceou, Akologo deu rebote e Junior Santos mandou de cabeça para a rede.

O revés fez o Aurora voltar a buscar o ataque com mais intensidade. Os donos da casa chegaram a balançar a rede aos 35 minutos, mas o gol foi anulado após o árbitro ser novamente chamado pelo VAR por falta no lance. Nos minutos finais, os bolivianos pressionaram pelo empate, mas na única oportunidade, em falta, Gatito Fernández fez a defesa para manter a vantagem dos cariocas no intervalo.

No segundo tempo, o Botafogo voltou melhor e quase ampliou no primeiro minuto. Michelli errou na saída, chutou em cima de Junior Santos, que viu a bola bater na trave. O Aurora só foi responder em chute de longe que parou em Gatito Fernández.

Os cariocas tinham mais posse de bola, mas pecavam no último passe. Mesmo assim, os alvinegros não sofriam com o adversário.

Somente nos minutos finais, o Aurora esboçou uma pressão. Os bolivianos quase marcaram com Michelli, que parou em grande defesa de Gatito Fernández. Só que aos 50, Dario Torrico chutou cruzado, sem chance para o goleiro alvinegro e dar números finais na Bolívia.

FICHA TÉCNICA



AURORA-BOL 1 X 1 BOTAFOGO-BRA

Local: Estádio Félix Capriles, em Cochabamba (Bolívia)



Data: 21 de fevereiro de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Cristián Garay (Chile)



Assistentes: Alan Sandoval (Chile) e Gabriel Ureta (Chile)



VAR: Fernando Vejar (Chile)



Cartões amarelos: Michelli, Luis Barbosa e Ballivián (Aurora); Danilo Barbosa e Gatito Fernández (Botafogo)

GOLS



AURORA-BOL: Dario Torrico, aos 50min do segundo tempo



BOTAFOGO: Junior Santos, aos 26min do primeiro tempo

AURORA-BOL: David Akologo, Nelson Amarilla, Luis Barboza, Ezequiel Michelli; Ramiro Ballivián (Cabral), Didi Torrico, Dario Torrico, Jairo Torrico e Martín Alaniz; Serginho (Matias Silvero) e Jair Reinoso



Técnico: Mauricio Soria

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Damián Suárez, Alexander Barboza, Lucas Halter e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo (Tchê Tchê); Júnior Santos (Mateo Ponte), Tiquinho Soares (Janderson) (Matheus Nascimento) e Victor Sá (Savarino)



Técnico: Tiago Nunes

