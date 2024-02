Thomas Tuchel deixará comando do Bayern de Munique ao final da temporada

Em nota oficial divulgada na manhã desta quarta-feira, o Bayern de Munique comunicou que o treinador Thomas Tuchel deixará a equipe ao fim da temporada. A decisão foi tomada em comum acordo pelas partes.

"Em uma discussão boa e aberta, tomamos a decisão de encerrar nossa relação de trabalho por acordo mútuo no verão. Nosso objetivo é seguir uma nova direção no futebol com um novo treinador principal para a temporada 2024/2025", disse Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern.

A parceria entre FC Bayern e Thomas Tuchel terminará em 30 de junho de 2024. pic.twitter.com/95gGivjuqa ? FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) February 21, 2024

O Bayern ocupa a segunda colocação do Campeonato Alemão com 50 pontos, oito atrás do líder Leverkusen. Além disso, perdeu o jogo de ida das oitavas de final da Champions League para a Lazio de 1 a 0. Na nota, Tuchel ainda afirmou que fará o máximo possível para alcançar sucesso nesta reta final de temporada.

"Concordamos que terminaremos a nossa relação de trabalho no final desta temporada. Até lá, é claro que continuarei fazendo tudo o que puder com a minha equipa técnica para alcançar o máximo sucesso", afirmou.

A decisão ocorre três dias depois da equipe alemã chegar em sua terceira derrota consecutiva. Após ser derrotado pela própria Lazio e pelo Leverkusen, o Bayern perdeu para o Bochum no último domingo.

Inicialmente, o contrato do treinador com a equipe de Munique iria até 30 de junho de 2025. Tuchel chegou ao time em março de 2023 para substituir Julian Nagelsmann e conquistou o título da Bundesliga cerca de dois meses depois.

Buscando terminar a temporada de forma positiva com o Bayern, o próximo compromisso de Thomas Tuchel será no sábado, contra o RB Leipzig, pelo Campeonato Alemão.