Sogra da Fiel: Família de técnico do Corinthians entra na onda e cria conta

Familiares de António Oliveira estranharam, a princípio, o interesse da torcida do Corinthians no estado de saúde da sogra do treinador português. Depois da explicação, no entanto, eles embarcaram na brincadeira e até criaram um perfil nas redes sociais: o Sogra da Fiel.

O que aconteceu

O perfil foi feito por Marcia Oliveira, esposa de António. Ela inicialmente ficou confusa quando viu que sua mãe tinha virado assunto entre torcedores, mas entendeu quando soube do contexto envolvendo a polêmica saída de Vítor Pereira do clube e posterior acerto com o Flamengo — VP deixou o Corinthians alegando que precisava cuidar da saúde da sogra em Portugal, mas depois fechou com o time carioca.

Marcia contou ao UOL que a ideia surgiu porque recebia diversas mensagens de torcedores perguntando sobre sua mãe. Ana, de 64 anos, esteve com a filha e os netos acompanhando o genro na viagem a São Paulo para ele assinar com o Alvinegro paulista e não passou despercebida pela torcida no desembarque — a família passava 15 dias de férias no país.

Quando chegamos a São Paulo, comecei a ver nas redes sociais sobre a 'sogra', mas não entendia por quê. Eu que venho com ele e a notícia é minha mãe (risos)? Mas me explicaram e fez sentido. Fiz a página em uma brincadeira, eu recebia várias mensagens: 'Sua mãe já tomou café? Está com convênio em dia?'. Já são quase 20 mil. A minha está com 5 mil. Marcia Oliveira, esposa de António, ao UOL

O que começou como brincadeira caiu rápido no gosto da Fiel: já são mais de 18 mil seguidores. A filha, em comparação, tem pouco mais de cinco mil em sua conta pessoal.

Marcia disse que sua mãe está feliz da vida com a 'fama' e — mais importante para a torcida — bem de saúde. Ela administra a conta, já que Ana ainda não sabe mexer no Instagram, e está impressionada com a repercussão.

Chego à noite e tenho que desativar as notificações do Instagram, senão não para de vir mensagem. São torcedores que nunca tinha visto assim. Fomos ver o jogo contra a Portuguesa, fiquei arrepiada. Não sei [se vou ficar abastecendo o perfil], ainda estou pensando, não sei no que fui me meter (risos). Não conhecia essa torcida, não esperava tudo isso, fiquei fascinada. Minha mãe está feliz da vida.

Apuros da sogra em São Paulo

Apesar de estar bem de saúde, a sogra passou por uma situação delicada em seu último dia em São Paulo. Marcia e os dois filhos estavam se preparando para voltar a Portugal quando a mãe passou mal.

Ana teve uma cólica renal muito forte e precisou ir ao hospital. Segundo a filha, a Sogra da Fiel mal conseguia andar e sofria com muita dor enquanto deixava o hotel onde estavam hospedados.

Felizmente, nada grave foi constatado, e ela se recuperou. Ana realizou exames e viu que tinha uma pedra no rim que já estava saindo. Passado o susto, ela embarcou para Portugal com a filha e os netos e depois partiu para Londres, onde mora.