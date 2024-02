Dupla de zaga reserva voltará a ganhar chance no São Paulo contra o Guarani

O São Paulo terá dois desfalques de peso para o jogo contra o Guarani, neste domingo (25), em Campinas, em duelo pela décima rodada do Campeonato Paulista. Suspensa, a dupla de zaga titular da equipe, Arboleda e Diego Costa, estará ausente da partida.

Sendo assim, o técnico Thiago Carpini deve voltar a dar oportunidade para os reservas, Alan Franco e Ferraresi. Eles também foram titulares juntos recentemente, no duelo contra o Água Santa, no MorumBis. O Tricolor venceu aquele jogo por 3 a 0.

Desde o início desta temporada, Arboleda e Diego Costa têm a confiança de Carpini. Ambos jogaram como titular na Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, e nos principais confrontos da equipe neste ano.

No último sábado (17), os defensores receberam cartão no empate com o Red Bull Bragantino, no MorumBis, e tornaram-se baixas para o próximo compromisso da equipe. Arboleda foi expulso após uma pancada, revista no VAR, enquanto Diego levou o terceiro amarelo.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? 25/02 (domingo), 18h ? Guarani ? Brinco de Ouro ? 28/02 (quarta), 21h35 ? Inter de Limeira ? Estádio Mané Garrincha ? 03/03 (domingo), 20h00 ? Palmeiras ? MorumBIS#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/TWqQQ0EVfI ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 18, 2024

Com risco de ficar de fora da zona de classificação à próxima fase do Estadual, o treinador tem ido com força máxima nos últimos jogos. Mesmo assim, o Tricolor já está a três partidas sem vencer e, atualmente, ocupa a terceira posição do Grupo D, com 14 pontos.

Tendo um jogo a menos em relação aos demais, o São Paulo só depende de si para retomar a liderança da chave. Até mesmo um empate em Campinas pode servir, desde que Novorizontino e São Bernardo tropecem. O duelo diante do Guarani está marcado para 18h (de Brasília) deste domingo, no Estádio Brinco de Ouro.

