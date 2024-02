'São Paulo é a pedra no sapato da era Abel', diz Arnaldo sobre os clássicos

Arnaldo Ribeiro comentou no UOL News Esporte o raio-x dos clássicos produzido pelo UOLe destacou que o São Paulo é a pedra no sapato do Palmeiras na era Abel Ferreira. Na visão dele, os bons resultados conseguidos recentemente contra o Alviverde fazem parte da retomada das vitórias e títulos no Tricolor.

'São Paulo é a pedra no sapato do Abel': "No São Paulo, o Palmeiras não passa o trator. Se você ampliar de 15 clássicos para 20, você vai chegar a um empate literal e essa é a grande surpresa da era Abel — o São Paulo é a pedra no sapato do Abel. Nenhum time brasileiro, fora o Fortaleza, se compara ao trabalho de longo prazo do Abel no Palmeiras. O São Paulo também trocou muito de técnico nesse período do Abel no Palmeiras, mas o São Paulo sempre fez frente ao Palmeiras do Abel, com técnicos diferentes.

'Renascimento do São Paulo passa por isso': "Com o Crespo, foi campeão paulista em cima do Abel. Com o Rogério, ganhou do Abel. O São Paulo com Dorival ganhou do Abel. E o São Paulo do Carpini ganhou do Abel. Essa é a surpresa dessa hegemonia paulista do Palmeiras nos últimos tempos: o São Paulo endurece os jogos, independentemente das fases dos times. Isso contribui para os números históricos de São Paulo e Palmeiras. Talvez, essa tentativa de renascimento do São Paulo passe muito pelas dificuldades que ele impôs ao Palmeiras nos últimos tempos".

Quem é freguês de quem? Casão e Arnaldo analisam raio-x dos clássicos

Walter Casagrande e Arnaldo Ribeiro analisaram o raio-x dos clássicos e destrincharam as principais freguesias recentes do futebol brasileiro. Quem leva melhor sobre quem nos últimos 15 jogos? Confira!

Casão sobre James: 'Desculpa verdadeira é com atitudes e não com palavras'

Casagrande analisou a reintegração de James Rodriguez no São Paulo. Para ele, o meia colombiano precisa provar seu pedido de desculpas na prática — mais com atitudes do que com palavras.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra