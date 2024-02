Santos prevê MorumBis abarrotado com festa, grana alta e laços com rival

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos aguarda uma grande festa da torcida no jogo contra o São Bernardo, no domingo, às 11h, no Morumbis, A expectativa é de casa cheia e grana no caixa.

O que aconteceu

O Peixe abriu a venda de ingressos na segunda-feira e, em menos de 24h, já havia vendido 33 mil. O Santos prevê o estádio lotado e conta com uma festa do torcedor.

O Santos chamou a atenção do torcedor com o valor acessível dos ingressos entre Santos e São Bernardo. A inteira mais barata custa R$ 40. O mais caro é R$ 150 no térreo, nas cadeiras leste e oeste.

Com previsão de ingressos esgotados, o Santos terá uma renda milionária em um jogo "comum". A carga total é de 44 mil. O Peixe também levou em consideração a data e horário. A partida ocorrerá no domingo, às 11h.

Até a publicação desta matéria, o Peixe já havia arrecadado mais de R$ 1 milhão com a venda. O clube ainda não divulgou ingressos esgotados e, vale lembrar, a partida seria na Vila Belmiro.

O Peixe também quer estreitar laços com a diretoria do São Paulo. O presidente Marcelo Teixeira já tem uma ótima relação com Julio Casares e quer mantê-la.

