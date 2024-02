Rubão promete pagar vidro quebrado na Arena Barueri, mas apaga publicação

Rubão, diretor de futebol do Corinthians, admitiu em suas redes sociais que quebrou o vidro do camarote da Arena Barueri e disse que irá pagar do próprio bolso o prejuízo. O ato ocorreu na comemoração do gol do empate do Timão contra o Palmeiras, marcado pelo meia Rodrigo Garro nos últimos minutos do clássico.

O dirigente fez o anúncio em uma publicação no Instagram, porém já apagou o post. Nele, Rubens Gomes também relata que foi um esbarro involuntário durante a celebração do gol que causou a quebra. Ele também afirma que o acontecimento não irá trazer prejuízos financeiros para o clube e que o assunto estava encerrado.

"Salve Fiel!! Apenas para registrar, conforme reportagem do ge, que o vidro danificado no último domingo por conta de um esbarro involuntário com a minha felicidade de comemorar o gol do nosso Coritnthians, será pago do meu bolso sem prejuízo ao cofre do clube! Dito isto, assunto encerrado!", escreveu Rubão.

Como tankar o Rubão??? LKKKSKKSKKKKSKKSKKSKKKKSKKKKKKKKSKKKKSKSKKSKSKSKKS pic.twitter.com/TNvSZPhsSW -- Bru (@brunsccp_) February 21, 2024

Na ocasião, a reportagem apurou que caíram estilhaços do vidro no braço de uma pessoa na arquibancada, mas que não houve qualquer ferimento grave. Ninguém procurou o ambulatório da Arena Barueri.

O Corinthians retorna a campo nesta quinta-feira, às 20h00 (de Brasília), contra o Cianorte, pela primeira rodada da Copa do Brasil. A partida ocorrerá no Estádio Willie Davids, em Maringá, no Paraná.