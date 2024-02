Reintegrado ao São Paulo, James Rodríguez não entra em campo há quase três meses

O meio-campista James Rodríguez ficará no São Paulo. Nesta semana, o colombiano voltou atrás e decidiu seguir no clube tricolor, desistindo da rescisão contratual.

Apesar do "retorno", o jogador não ficará à disposição do técnico Thiago Carpini tão cedo. Primeiro por uma questão do regulamento do Campeonato Paulista. O Tricolor só pode inscrever novos atletas na próxima fase do Paulistão, se chegar até lá.

Outro motivo é físico. James Rodríguez não entra em campo desde o dia 26 de novembro do ano passado, quase três meses. Seu último jogo foi o empate sem gols do São Paulo com o Cuiabá, no MorumBis, pelo Brasileirão.

No final de 2023, o jogador sofreu um estiramento na panturrilha e virou desfalque para as últimas rodadas. O atleta estava treinando separado dos demais companheiros na pré-temporada e sequer atuou pela equipe nesta temporada.

Há duas semanas, James pediu para deixar o clube alegando falta de oportunidades. Sem um acordo para encerrar o vínculo com o São Paulo, ele mudou de ideia, voltou a conversar com os dirigentes e ficou decidido que ele continuará no Tricolor.

O time, atualmente, ocupa a terceira colocação do Grupo D, com 14 pontos, fora da zona de classificação. Ainda com uma partida a menos, o São Paulo enfrenta o Guarani neste domingo (25), às 18h (de Brasília), em Campinas.

