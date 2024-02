Real Noroeste x Cuiabá e União Rondonópolis x Atlético-GO: informações e onde assistir

A Copa do Brasil conta com diversos jogos nesta quarta-feira pela primeira fase da competição. Além de Cruzeiro e Bahia, mais dois times da Série A do Brasileirão entram em campo: Cuiabá e Atlético-GO.

Confira mais informações e onde assistir aos jogos:

Real Noroeste x Cuiabá



Local: Estádio José Olimpio da Rocha (em Águia Branca-ES)



Horário: 21h3o (de Brasília)



Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ), auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Gustavo Mota Correia (ambos do RJ)



Últimos 5 jogos no ano: Real Noroeste (2 vitórias e 3 empates); Cuiabá (4 vitórias e 1 empate)



Onde assistir: Sportv e Premiere.

União Rondonópolis x Atlético-GO



Local: Estádio Luthero Lopes (em Rondonópolis-MT)



Horário: 21h30



Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (SP), auxiliado por Gustavo Rodrigues de Oliveira e Diego Morelli de Oliveira (ambos SP)



Últimos 5 jogos no ano: União Rondonópolis (4 vitórias e 1 empate); Atlético-GO (5 vitórias)



Onde assistir: Amazon Prime.