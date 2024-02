Por que São Paulo vê negócio por atacante André Silva como difícil

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo tem o centroavante André Silva, do Vitória de Guimarães (POR), no radar, mas vê a negociação como bastante complicada.

O que aconteceu

André Silva está valorizado no clube português. O centroavante marcou 13 gols em 27 partidas nesta temporada.

O São Paulo acredita que não conseguiria o atleta por empréstimo. O brasileiro quase foi negociado com o futebol italiano na última janela e o Tricolor entende que os portugueses só aceitam vender o jogador.

O contrato longo do centroavante protege o Vitória de Guimarães de assédios. André Silva tem vínculo até o meio de 2026, o que deixa o clube português tranquilo para vendê-lo ou mantê-lo em seu elenco sem risco de ser forçado a negociá-lo em breve.

O Tricolor ainda avalia se fará uma investida pelo jogador. André tem dez gols na Liga Portuguesa e é o sexto artilheiro, o melhor brasileiro à frente de Evanilson, do Porto.

