Por que Popó e Bambam viraram inimigos? Veja como treta entre eles começou

Popó e Bambam farão a luta principal do FMS (Fight Music Show) 4 na noite deste sábado e usarão o evento para "resolver" uma briga que já se arrasta por mais de um ano.

Popó x Bambam: por que inimigos?

O tetracampeão mundial e o fisiculturista e ex-BBB eram amigos nos últimos anos, mas romperam em 2022 e tornaram-se desafetos, com direito a troca de farpas e ofensas.

Mamá Brito, CEO do FMS, disse que a treta não surgiu apenas para se transformar em uma luta: um pedido não atendido gerou a troca de farpas entre eles.

"O Bambam chamou o Popó para fazer um podcast, e o Popó não respondeu. O Bambam é uma explosão e, por muito pouco, ele fica bravo demais", disse o empresário ao canal "Vê se pode", do YouTube.

O ex-BBB afirmou que o tetracampeão "ficou meio arrogante" depois de vencer Whindersson Nunes na 1ª edição do FMS. Foi por este motivo que ele resolveu desafiar o desafeto para uma luta.

Clima quente

A pré-luta entre os dois foi tensa. Ainda em dezembro do ano passado, os dois precisaram ser separados durante o evento de promoção do embate.

Eles trocaram farpas e promessas de nocaute durante todo o evento, e Popó tentou desferir um soco em Bambam logo nos primeiros minutos após se irritar com uma provocação do oponente.

Vai ser a primeira vez [no boxe], vou chocar o mundo e surpreender ele. Não pode deixar encostar. Se eu encostar, você vai cair Bambam

Se não calar a boca, vou te bater aqui, você me respeite. Eu vou te bater, ou aqui ou em cima do ringue, melhor ficar calado. Minha última luta foi com 38s. Com você vai ser a mesma coisa. Popó

Popó afirmou ao UOL, em dezembro, que está levando para o coração as provocações do adversário. O ex-BBB vem utilizando a estratégia do trash talk para desestabilizar emocionalmente o ídolo do boxe. Ele disse que a postura de Bambam "não é algo saudável".

Os dois vão se enfrentar, de fato, na arena Vibra São Paulo. O local vai receber, na noite de sábado (24), a luta principal do evento.