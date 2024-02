Paraibano Hulk celebra classificação do Sousa sobre o rival Cruzeiro na Copa do Brasil

O Cruzeiro se despediu da Copa do Brasil precocemente nesta terça-feira, ao perder para o Sousa, da Paraíba, por 2 a 0. O paraibano Hulk, atacante do Atlético-MG, celebrou a classificação da equipe sobre o rival.

"Parabéns pela classificação, Sousa. Representando nossa Paraíba. Sertão Paraibano está em festa!", publicou o atleta em seu perfil oficial no Instagram.

Natural de Campina Grande, Hulk nunca atuou profissionalmente por um clube da Paraíba. O atleta possui apenas uma rápida passagem pelas categorias de base do Serrano, equipe paraibana.

Foto: Reprodução / Instagram / @hulkparaiba

Bicampeão do Campeonato Paraibano, o Sousa busca continuar surpreendendo na Copa do Brasil. Com a vitória diante do Cruzeiro, o clube assegurou a classificação para a segunda fase do torneio. O adversário da equipe ainda não foi decidido.

Já Hulk e o Atlético-MG estreiam futuramente na Copa do Brasil. O clube e o atacante mantêm o foco no clássico contra o América-MG, que acontece neste sábado, válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.