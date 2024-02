Palmeiras anuncia renovação de contrato com Vitor Reis, zagueiro destaque da base

O Palmeiras anunciou na tarde desta quarta-feira a renovação de contrato com o zagueiro Vitor Reis, destaque na base, até fevereiro de 2027. O antigo vínculo do jogador que defende o Verdão desde 2016, terminaria em novembro de 2025.

"É uma alegria muito grande renovar com o clube que me formou e é minha casa desde os 10 anos de idade. Espero que este ciclo seja maravilhoso, de muitos títulos e muitas glórias. Quero retribuir a todo este carinho dentro de campo", disse o defensor de 18 anos.

Entre os principais títulos do defensor com a camisa alviverde, estão: Brasileiros sub-17 (2022 e 2023), Copas do Brasil sub-17 (2022 e 2023), além dos Paulistas sub-20 (2023) e sub-17 (2022). Na última temporada, Vitor Reis disputou 10 jogos pelo sub-20 e 19 pelo sub-17, além de ter anotado dois gols em cada categoria. Na Seleção Brasileira, foi capitão do time que disputou a Copa do Mundo sub-17.

Atualmente no sub-20 do Verdão, o defensor treina regularmente com o elenco profissional, comandado por Abel Ferreira, na Academia de Futebol. O zagueiro foi relacionado para o duelo contra o Red Bull Bragantino, pelo Paulista, mas permaneceu no banco.

Em outubro do ano passado, Vitor Reis foi eleito pelo jornal britânico The Guardian um dos 60 jovens jogadores do mundo com maior potencial. Ao todo, quatro brasileiros nascidos em 2006 fizeram parte dessa lista, entre eles outras duas Crias da Academia: o atacante Endrick e o meia-atacante Luís Guilherme.