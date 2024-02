Novo meia do Palmeiras, Rômulo soma bons números pelo Novorizontino desde 2023

O Palmeiras anunciou seu quinto reforço para a temporada: o meio-campista Rômulo, destaque do Novorizontino no Campeonato Paulista. O jogador já vem mostrando seu potencial desde 2023, ano em que foi líder do Tigre em participações em gols pela Série B. Desde então, ele soma bons números com a camisa do time do interior.

São 60 jogos, sendo 32 como titular, em jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro e Série A2 do Campeonato Paulista. O Tigre quase conseguiu o acesso à Série A, mas ficou na quinta colocação, com 63 pontos, um atrás do Atlético-GO, que subiu.

Na Segunda Divisão, Rômulo marcou sete gols e deu quatro assistências em 32 jogos disputados. Enquanto isso, nessa temporada, no Paulistão, o meia deu duas assistências e anotou um gol, que foi marcado, inclusive, na última rodada, na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na Vila Belmiro.

Rômulo (22 anos) pelo Novorizontino desde 2023: ?? 60 jogos (32 titular) ?? 12 gols ?? 12 assistências ? 138 mins p/ participar de gol (!) ? 100 finalizações (40 no gol) ? 92 passes decisivos (!) ? 63 dribles certos ? Nota Sofascore 7.16 Novo meia do @Palmeiras! ?? pic.twitter.com/ZTuH56QNY4 ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 20, 2024

Rômulo só estará à disposição do técnico Abel Ferreira após o fim do Campeonato Paulista, já que, segundo o regulamento do Estadual, não pode disputar a mesma competição por times diferentes. Ele poderá disputar a Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras dá sequência à fase de grupos do Paulistão neste sábado (24). Na Arena Barueri, o Verdão enfrenta o Mirassol, às 18h (de Brasília).

